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Пішов з життя шестиразовий переможець Кубка Стенлі

8 лютого, 20:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На рахунку Бекстрема 1032 матчу в НХЛ і 639 очок

Пішов з життя знаменитий канадський хокеїст Ральф Бекстрем. Володар нагороди початківець року в НХЛ і шестиразовий переможець Кубка Стенлі у складі "Монреаль Канадієнс", помер в неділю вдома після тривалої хвороби. Йому було 83 роки.

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Бекстрем зіграв 1032 матчів в НХЛ за "Монреаль Канадієнс", "Лос-Анджелес Кінгз" і "Чикаго Блек Хокс". На його рахунку 639 очок (278 голів і 361 передача) в найсильнішій хокейній лізі світу. Також канадець шість разів брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ, повідомляє nhl.com.

/ Фото: NHL.com

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Раніше ми писали, що російського хокеїста мало не вбили в Польщі. Михайло Шабанов покинув арену в інвалідному кріслі. Він виступає за клуб "Енергія" з міста Торунь.

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НХЛ хокеїст Монреаль Канадієнс

Джерело: Сегодня|Спорт

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