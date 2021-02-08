Пішов з життя шестиразовий переможець Кубка Стенлі

Пішов з життя знаменитий канадський хокеїст Ральф Бекстрем. Володар нагороди початківець року в НХЛ і шестиразовий переможець Кубка Стенлі у складі "Монреаль Канадієнс", помер в неділю вдома після тривалої хвороби. Йому було 83 роки.
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Бекстрем зіграв 1032 матчів в НХЛ за "Монреаль Канадієнс", "Лос-Анджелес Кінгз" і "Чикаго Блек Хокс". На його рахунку 639 очок (278 голів і 361 передача) в найсильнішій хокейній лізі світу. Також канадець шість разів брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ, повідомляє nhl.com.
Раніше ми писали, що російського хокеїста мало не вбили в Польщі. Михайло Шабанов покинув арену в інвалідному кріслі. Він виступає за клуб "Енергія" з міста Торунь.
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