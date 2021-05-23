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Унесли на ношах: білоруський хокеїст отримав важку травму на чемпіонаті світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 травня, 17:08
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Хокеїст збірної Білорусі Євген Лисовець отримав травму в дебюті зустрічі чемпіонату світу проти Швеції і покинув лід тільки після допомоги лікарів, а фанатам показав великий палець
Евгеній Лисовець покинув лід на ношах. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Евгеній Лисовець покинув лід на ношах. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Хокеїст збірної Білорусі Євген Лисовець отримав важку травму в матчі першого групового раунду чемпіонату світу-2021 в Ризі між командами Білорусі та Швеції.

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На 10-й хвилині першого періоду Лисовець намагався зупинити суперника, але впав на лід і вдарився об борт. Видимих пошкоджень у хокеїста не було, тим не менш, він не зміг піднятися самостійно на ноги, а його партнери у ту ж мить кинулися на допомогу.

В тренді

В результаті білоруса забрали на нршах, а гра була зупинена на сім хвилин. Залишаючи лід, Лісовець показав вболівальникам великий палець, мовляв, все гаразд.


Фото: hockey.by

Раніше ми писали, що російському воротареві заїхали ключкою між ніг. Було боляче. У матчі Кубка Стенлі гравець Бостона Бред Маршанд завдав ключкою удар нижче пояса воротареві Вашингтона Іллі Самсонову.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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