Українець встановив феноменальний рекорд в НХЛ, який навряд чи колись поб'ють

Білл Мосієнко в 1952 році закинув три шайби за 21 секунду і допоміг "Чикаго" перевернути матч

Сьогодні відзначається знаменна дата в історії найсильнішої хокейної ліги світу. 23 березня 1952 року форвард "Чикаго" Білл Мосієнко оформив найшвидший хет-трик в історії НХЛ! Українець за національністю в матчі проти "Нью-Йорк Рейнджерс" тричі відзначився голами в третьому періоді, коли стрілка на годиннику пройшла з 6:09 до 6:30.

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Нещодавно воротар НХЛ отримав "чоловічу" травму і не зміг встати.

"Блек Гоукс" перевернули хід поєдинку, в якому поступалися з рахунком 2:6, і в підсумку перемогли – 7:6. Причому, сталося це на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Досягнення Мосієнка записано на золотих сторінках НХЛ, воно не побито досі і навряд чи колись впаде.

Цікаво, що всі три рази передачі Біллу віддавав Гус Боднар – ще один хокеїст українського походження.

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Мосієнко народився у Вінніпезі в 1921 році, в родині його батьків було 14 дітей! Завдяки хокею він став справжньою спортивною зіркою Канади, зіграв у НХЛ 710 матчів за 14 років. У 1965 році його ввели в Зал слави ліги, а в 1991-му його ім'ям назвали арену в Вінніпезі. Помер знаменитий українець в 1994 році.

Раніше в чемпіонаті України закинули три шайби за 70 секунд.

Дивіться, як ексбоксер Володимир Кличко грав у хокей:

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