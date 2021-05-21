Українці масово вболівають за збірну Росії. І це після семи років війни

Українські вболівальники на чемпіонаті світу з хокею найбільше підтримують збірні Канади і Росії – результат опитування
Вболівальники підтримують сусіда недивлячись на війну
Сьогодні в Ризі стартував чемпіонат світу з хокею. До початку світової першості ми запустили опитування, щоб з'ясувати за кого вболівають українські фанати.
Виявилося, що найбільше шанувальників у нас збірної Канади. "Кленове листя" підтримує близько третини тих, хто проголосував. А ось на другому місці опинилася Росія. Країна, назву якої заборонено вимовляти на ЧС-2021 через допінгові скандали. Країна, яка окупувала Крим і ось уже сім років воює з Україною. Її підтримують близько чверті тих, хто проголосував.
Хочете змінити результати? Беріть участь в нашому опитуванні!
Наскільки добре ви знаєте хокей? Відповіді ви отримаєте, коли пройдете наш супертест.
Хокейний тест
Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10
Перша хокейна шайба була дерев'яна і...
Кругла
27
%
Квадратна
55
%
Восьмикутна
19
%
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10
Що раніше використовували арбітри замість свистка?
Дзвіночок
70
%
Горн
19
%
Пістолет
11
%
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10
На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:
Авто
11
%
Самокат
33
%
Ровер
57
%
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10
Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?
Лев Яшин
61
%
Йозеф Масопуст
25
%
Джордж Бест
13
%
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10
За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...
Зір
2
%
Нюх
2
%
Зуби
97
%
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10
Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах
113:1
19
%
92:0
53
%
88:3
28
%
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10
Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...
Іграшками
41
%
Восьминогами
45
%
Яблуками
14
%
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10
Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...
Спеціально програвали
53
%
Торгували на базарі
7
%
Взяли кредит
40
%
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10
Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?
"Калгарі"
41
%
"Монреаль"
17
%
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
43
%
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10
Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...
Пхеньяні
21
%
Мукачево
70
%
Бресті
10
%
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
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