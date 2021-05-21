Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Українці масово вболівають за збірну Росії. І це після семи років війни

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 20:06
Копіювати лінк
Українські вболівальники на чемпіонаті світу з хокею найбільше підтримують збірні Канади і Росії – результат опитування
Вболівальники підтримують сусіда недивлячись на війну
Вболівальники підтримують сусіда недивлячись на війну

Сьогодні в Ризі стартував чемпіонат світу з хокею. До початку світової першості ми запустили опитування, щоб з'ясувати за кого вболівають українські фанати.

Виявилося, що найбільше шанувальників у нас збірної Канади. "Кленове листя" підтримує близько третини тих, хто проголосував. А ось на другому місці опинилася Росія. Країна, назву якої заборонено вимовляти на ЧС-2021 через допінгові скандали. Країна, яка окупувала Крим і ось уже сім років воює з Україною. Її підтримують близько чверті тих, хто проголосував.

Хочете змінити результати? Беріть участь в нашому опитуванні!

В тренді

Читайте також: Смерть комуністам! Як чемпіонів світу з хокею відправили на уранові рудники

Наш тест

Наскільки добре ви знаєте хокей? Відповіді ви отримаєте, коли пройдете наш супертест.

Хокейний тест

Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10

Перша хокейна шайба була дерев'яна і...

Кругла
27 %
Квадратна
55 %
Восьмикутна
19 %
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10

Що раніше використовували арбітри замість свистка?

Дзвіночок
70 %
Горн
19 %
Пістолет
11 %
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10

На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:

Авто
11 %
Самокат
33 %
Ровер
57 %
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10

Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?

Лев Яшин
61 %
Йозеф Масопуст
25 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10

За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...

Зір
2 %
Нюх
2 %
Зуби
97 %
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10

Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах

113:1
19 %
92:0
53 %
88:3
28 %
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10

Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...

Іграшками
41 %
Восьминогами
45 %
Яблуками
14 %
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10

Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...

Спеціально програвали
53 %
Торгували на базарі
7 %
Взяли кредит
40 %
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10

Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?

"Калгарі"
41 %
"Монреаль"
17 %
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
43 %
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10

Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...

Пхеньяні
21 %
Мукачево
70 %
Бресті
10 %
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
Далі

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти