Українці масово вболівають за збірну Росії. І це після семи років війни

Українські вболівальники на чемпіонаті світу з хокею найбільше підтримують збірні Канади і Росії – результат опитування

Вболівальники підтримують сусіда недивлячись на війну

Сьогодні в Ризі стартував чемпіонат світу з хокею. До початку світової першості ми запустили опитування, щоб з'ясувати за кого вболівають українські фанати.

Виявилося, що найбільше шанувальників у нас збірної Канади. "Кленове листя" підтримує близько третини тих, хто проголосував. А ось на другому місці опинилася Росія. Країна, назву якої заборонено вимовляти на ЧС-2021 через допінгові скандали. Країна, яка окупувала Крим і ось уже сім років воює з Україною. Її підтримують близько чверті тих, хто проголосував.

Хочете змінити результати? Беріть участь в нашому опитуванні!

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