УХЛ представила унікальні нагороди – там сплав з автомобілебудування

Чемпіонат України з хокею вже на фінішній прямій. Зараз в УХЛ в розпалі півфінальні серії, де Донбас і Сокіл ведуть в протистоянні з Дніпром і Кременчуком з рахунком 3:0. І поки команди розігрують квитки в фінал змагань, УХЛ презентувала нагороди сезону 2020/21.

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Основна частина медалі виготовлена з цинк-алюмінієвого сплаву, який використовується в автомобілебудуванні, з гальванічним покриттям. Цей матеріал добре протистоїть корозії і практично не схильний до старіння.

У центрі нагород використовувався додатковий матеріал – спеціальне скло, на якому зображений логотип Ліги. Діаметр медалей становить 80 міліметрів, а вага – 103 грами, йдеться в повідомленні УХЛ .

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