Стартував плей-офф УХЛ: "Кременчук" розгромив "Білий Барс", а "Сокіл" – "Маріуполь"

22 березня стартував плей-офф стадія Української асоціації футболу. У першому чвертьфінальному поєдинку "Кременчук" розгромив "Білий Барс" на своїй арені з рахунком 11:4.
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Вирішальним став другий період матчу, коли господарі закинули сім шайб. Героєм зустрічі став Дмитро Орлов, який оформив хет-трик.
"Кременчук" – "Білий Барс" 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)
А в другому матчі 1/4 фіналу УХЛ "Сокіл" виявився сильнішим за "Маріуполь" – 4:0. Шатаут на свій рахунок записав голкіпер киян Георгій Дубровський.
"Сокіл" – "Маріуполь" 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)
Нагадаємо, що чвертьфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ пройдуть до 2 перемог. Свої наступні матчі команди проведуть 24 березня в Білій Церкві і Маріуполі відповідно.
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