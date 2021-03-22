Стартував плей-офф УХЛ: "Кременчук" розгромив "Білий Барс", а "Сокіл" – "Маріуполь"

22 березня стартував плей-офф стадія Української асоціації футболу. У першому чвертьфінальному поєдинку "Кременчук" розгромив "Білий Барс" на своїй арені з рахунком 11:4.

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Вирішальним став другий період матчу, коли господарі закинули сім шайб. Героєм зустрічі став Дмитро Орлов, який оформив хет-трик.

"Кременчук" – "Білий Барс" 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)

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А в другому матчі 1/4 фіналу УХЛ "Сокіл" виявився сильнішим за "Маріуполь" – 4:0. Шатаут на свій рахунок записав голкіпер киян Георгій Дубровський.

"Сокіл" – "Маріуполь" 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)

Нагадаємо, що чвертьфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ пройдуть до 2 перемог. Свої наступні матчі команди проведуть 24 березня в Білій Церкві і Маріуполі відповідно.

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