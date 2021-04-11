Старт Кубка Стенлі відкладений! У Ванкувері бушує коронавірус

Національна хокейна ліга прийняла рішення перенести закінчення регулярного чемпіонату в Північному дивізіоні і початок плей-офф на більш пізній строк у зв'язку зі спалахом коронавіруса у Ванкувері.
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Терміни проведення регулярного чемпіонату продовжені, щоб канадський клуб мав можливість провести вісім пропущених матчів. Отже, Ванкувер завершить виступ в регулярному чемпіонаті 16 травня, а не 8 травня, як планувалося спочатку.
Матчі плей-офф повинні були стартувати 11 травня, нова дата старту розіграшу Кубка Стенлі поки не визначена.
"НХЛ продовжить аналізувати процес проведення регулярного сезону перед тим, як оголосити дату початку розіграшу Кубка Стенлі, – йдеться в заяві НХЛ . – У зв'язку зі змінами в календарі Північного дивізіону є ймовірність, що перший раунд плей-офф в Східному, Центральному і Західному дивізіонах почнеться раніше, ніж в Північному".
Ванкувер не грає з 25 березня у зв'язку з тим, що результати тестів на коронавірус у 21 хокеїста і чотирьох співробітників виявилися позитивними. Перший матч після перерви команда проведе лише 16 квітня проти Едмонтона.
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