Старт Кубка Стенлі відкладений! У Ванкувері бушує коронавірус

Національна хокейна ліга прийняла рішення перенести закінчення регулярного чемпіонату в Північному дивізіоні і початок плей-офф на більш пізній строк у зв'язку зі спалахом коронавіруса у Ванкувері.

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Терміни проведення регулярного чемпіонату продовжені, щоб канадський клуб мав можливість провести вісім пропущених матчів. Отже, Ванкувер завершить виступ в регулярному чемпіонаті 16 травня, а не 8 травня, як планувалося спочатку.

Матчі плей-офф повинні були стартувати 11 травня, нова дата старту розіграшу Кубка Стенлі поки не визначена.

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"НХЛ продовжить аналізувати процес проведення регулярного сезону перед тим, як оголосити дату початку розіграшу Кубка Стенлі, – йдеться в заяві НХЛ . – У зв'язку зі змінами в календарі Північного дивізіону є ймовірність, що перший раунд плей-офф в Східному, Центральному і Західному дивізіонах почнеться раніше, ніж в Північному".

Ванкувер не грає з 25 березня у зв'язку з тим, що результати тестів на коронавірус у 21 хокеїста і чотирьох співробітників виявилися позитивними. Перший матч після перерви команда проведе лише 16 квітня проти Едмонтона.

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