Русский
$ 27,98
33,23
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Старт Кубка Стенлі відкладений! У Ванкувері бушує коронавірус

11 квітня, 17:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

21 хокеїст Ванкувера знаходиться на лікарняному

Національна хокейна ліга прийняла рішення перенести закінчення регулярного чемпіонату в Північному дивізіоні і початок плей-офф на більш пізній строк у зв'язку зі спалахом коронавіруса у Ванкувері.

Реклама

Читайте також: Українець закинув першу шайбу в НХЛ, яка викликала довгі суперечки

Терміни проведення регулярного чемпіонату продовжені, щоб канадський клуб мав можливість провести вісім пропущених матчів. Отже, Ванкувер завершить виступ в регулярному чемпіонаті 16 травня, а не 8 травня, як планувалося спочатку.

Матчі плей-офф повинні були стартувати 11 травня, нова дата старту розіграшу Кубка Стенлі поки не визначена.

В тренді
Український штангіст "порвав" усіх у Москві
Реклама

"НХЛ продовжить аналізувати процес проведення регулярного сезону перед тим, як оголосити дату початку розіграшу Кубка Стенлі, – йдеться в заяві НХЛ . – У зв'язку зі змінами в календарі Північного дивізіону є ймовірність, що перший раунд плей-офф в Східному, Центральному і Західному дивізіонах почнеться раніше, ніж в Північному".

Ванкувер не грає з 25 березня у зв'язку з тим, що результати тестів на коронавірус у 21 хокеїста і чотирьох співробітників виявилися позитивними. Перший матч після перерви команда проведе лише 16 квітня проти Едмонтона.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей Ванкувер НХЛ коронавірус

Джерело: NEWSru.com

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розбив обличчя шоломом і заплатив 5000 доларів штрафу. Такої бійки в НХЛ ще не бачили
Розбив обличчя шоломом і заплатив 5000 доларів штрафу. Такої бійки в НХЛ ще не бачилиХокей
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
"Боягузливі стратеги з НАТО": чому хокеїсти бойкотували чемпіонат світу в СРСРХокей
1980-го він знищив СРСР! Марк Павелич покінчив життя самогубством
1980-го він знищив СРСР! Марк Павелич покінчив життя самогубствомХокей
В реанімацію везуть чемпіона світу і не можуть поставити діагноз. Міг бути токсичний шок
В реанімацію везуть чемпіона світу і не можуть поставити діагноз. Міг бути токсичний шокХокей
Передозування мало не вбило російського хокеїста: які
Передозування мало не вбило російського хокеїста: які "наркотики" знайшли у чемпіона світуХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти