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Спортивки з лихих 90-х: кислотні костюми і "Могутні качки" викликали фурор в НХЛ

22 лютого, 16:15

Олена Павлова Олена Павлова

Хокеїсти "Бостона" немов повернулися з минулого і легко перемогли суперника

Якщо напередодні матч НХЛ на озері Тахо не дограли через погоду- під час поєдинку почав таїти сніг, то двобой "Бостон Брюїнз" і "Філадельфії Флайєрс" на відкритому повітрі все-таки відбувся. І "Бостон" виявився сильнішим у цій результативною зустрічі – 7:3. Але фанати були в захваті не тільки від гри "Брюїнз", але і від їх ретро-костюмів.

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Перед грою на відкритому повітрі гравці "Брюїнз" прибули на стадіон в костюмах 90-х років минулого століття і викликали фурор. Хокеїсти використовували яскраві неонові спортивні костюми, поясні рюкзаки, різнокольорові кепки та футболки з фільму "Могутні качки" про дитячу хокейну команду.

Відзначимо, що в складі переможців хет-трик оформив Давид Пастрняк. А "Бостон" після цього матчу з 24 очками займає перше місце в Східному дивізіоні, "Філадельфія" з 19 балами – на третьому рядку.

Раніше ми писали, що вболівальники вирішили скористатися незвичайними умовами і припливли на матч на байдарках і катерах. Один з фанатів, якої потрапив в об'єктиви камер, тримав табличку з написом "Пірну в крижану воду заради джерсі (светра)".

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