Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Відразу три великі компанії оголосили, що не будуть спонсорувати ЧС-2021 з хокею, якщо він таки відбудеться в Мінську. Мова про автомобільний бренд, а також про виробників косметичної продукції і годинників.

"Ми виступаємо за повагу, єдність і проти всіх форм дискримінації і насильства. Дивлячись на ситуацію, ми вирішили, що не будемо спонсорувати чемпіонат світу з хокею 2021 року, якщо буде підтверджено, що він відбудеться в Білорусі. Ми вже проінформували про наше рішення Міжнародну федерацію хокею", – йдеться в заяві однієї з компаній

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За словами глави Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, остаточне рішення про місце проведення змагань буде прийняте в найближчі п'ять днів. При цьому швейцарець зазначає, що позиція спонсорів турніру може зіграти певну роль.

Станом на зараз, турнір має відбутися в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня.

Олександр Лукашенко і Рене Фазель / Фото: Reuters

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Олександр Лукашенко / Фото: YouTube

Раніше ми писали, що збірна Данії відмовляється їхати до Лукашенка.

При цьому Латвія намагається відчепити Білорусь і хоче сама провести всі матчі чемпіонату світу в Ризі.

Однак днями бос світового хокею Фазель заявив, що готовий дати шанс Лукашенку використати ЧС в Мінську "як засіб об'єднання людей". "Якщо ми зараз скасуємо ЧС в Білорусі – це щось змінить в країні? Звичайно ж, ні", – вважає швейцарець.

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