Спасибі COVID! Вболівальниця не впустила додому зірку хокею, він був у масці

Курйозний випадок стався в Лас-Вегасі. Вболівальниця клубу НХЛ "Вегас" Меган Макдональд не відчинила двері воротареві команди Марку-Андре Флері.

Хокеїст приніс дівчині підписану ігрову майку, яку вона виграла в розіграші. Меган очікувала кур'єра, але прийшов сам 36-річний канадець. Вона не впізнала його через маску і побоялася впустити додому. Пізніше вболівальниця в соцмережах вибачилася перед хокеїстом.

"Те почуття, коли Марк-Андре Флері особисто доставляє до вас додому светр з автографом, але ви не впізнаєте його в масці (спасибі COVID) і не відкриваєте двері. Пробач, Флері", – написала дівчина в Twitter.

That feeling when Marc-Andre Fleury personally delivers a signed jersey to your house but you dont recognize him in a mask (thanks COVID) and dont answer the door. Sorry Fleury !! #facepalm #imanidiot pic.twitter.com/yNS7R2n68d