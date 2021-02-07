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Спасибі COVID! Вболівальниця не впустила додому зірку хокею, він був у масці

7 лютого, 14:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марк-Андре Флері приніс фанатці подарунок

Курйозний випадок стався в Лас-Вегасі. Вболівальниця клубу НХЛ "Вегас" Меган Макдональд не відчинила двері воротареві команди Марку-Андре Флері.

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Хокеїст приніс дівчині підписану ігрову майку, яку вона виграла в розіграші. Меган очікувала кур'єра, але прийшов сам 36-річний канадець. Вона не впізнала його через маску і побоялася впустити додому. Пізніше вболівальниця в соцмережах вибачилася перед хокеїстом.

"Те почуття, коли Марк-Андре Флері особисто доставляє до вас додому светр з автографом, але ви не впізнаєте його в масці (спасибі COVID) і не відкриваєте двері. Пробач, Флері", – написала дівчина в Twitter.

Флері – олімпійський чемпіон 2010 року. Він виступає за "Вегас" з 2017 року. У 2018-му з командою дійшов до фіналу Кубка Стенлі, де вони поступилися "Вашингтону" (1:4).

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