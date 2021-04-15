Соколу є, що доводити, а Донбас – найбільш мотивований: в УХЛ підвели підсумки сезону

Українська хокейна ліга на порозі фінальної серії, яка стартує вже 16 квітня. За титул змагатимуться віце-чемпіон країни Донбасі столичний Сокіл, який відродився в нинішньому сезоні. Попередні підсумки чемпіонату підвели Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.

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"Донбас захопив лідерство на початку сезону, він дуже хотів взяти реванш за минулий чемпіонат. Вони були, напевно, найбільш мотивованими, хоча і Кременчук хотів відстояти чемпіонство. Але їм цього не вдалося. Сам чемпіонат пройшов на дуже хорошому рівні, був один з найбільш конкурентних. Команди билися за всі місця. Навіть у другій частині таблиці. до останнього велася боротьба за друге місце між Соколом і Кременчуком, але плей-офф показав, що там трохи інший хокей, ніж в регулярці. На нас чекає дуже цікавий фінал", – сказав нам Варламов

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов оцінив сезон-2020/2021

Секрет Сокола

"Звичайно, Кременчук був фаворитом, я очікував, що він виграє в півфіналі, оскільки це більш досвідчена команда, склад у неї сформований, вони грали в плей-офф протягом декількох сезонів. Але в складі Сокола є лідери, які взяли на себе відповідальність і допомогли виграти. Запорука перемоги Сокола, думаю, дисципліна, дотримання тренерського плану, нічого зайвого не придумувати, йти на ворота і намагатися забити шайбу", – вважає Варламов

Реклама / Фото: УХЛ

Очікування від фіналу

"Я впевнений, що Донбасу в фіналі не буде легко. Сокіл пройшов такий довгий і важкий сезон не для того, щоб здатися. Він дасть бій. Запекла боротьба буде в кожному періоді і на кожному сантиметрі поля. Соколу є, що доводити, а Донбас хоче повернути чемпіонство і покаже свій кращий хокей.

На мій погляд, зустрічаються дві різні команди – одна більш майстерний, яка хоче, любить і може забивати красиві голи. Соколу ж все одно, який гол. Головне, щоб він був і був результат"

Донбас – Дніпро / Фото: ХК "Донбас"

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Насичений графік

Задоволений сезоном спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев. "У цьому році у нас дуже сильний чемпіонат. Весь сезон пройшов напружено. Ігор було багато – по дві-три на тиждень, тому що почали сезон пізніше. І перед фіналом хочеться подякувати всім за ту працю, яка була проведена за ці півроку. Я не очікував, що фінальна пара буде виглядати так, але приємно, що Сокіл в цьому році здивував – і по грі, і по результату. І фінал буде дуже цікавий.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев підбив підсумки сезону-2020/2021

У Донбасі зібрані дуже хороші і майстровиті хлопці, які перед стартом сезону вже зіграли один плей-офф, дограючи попередній чемпіонат. А в Соколі молоді амбітні гравці, для яких це буде перший фінал, але також є і досвідчені хокеїсти, які тягнуть за собою – Міхнов, Нименко, Гильманов – автор останньої шайби в півфінальній серії. Команди по стилю дуже різні. Тим цікавіше буде фінал. І, думаю, 4 матчами ми не обійдемося"

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