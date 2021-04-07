Сокіл знищив чемпіона і став першим фіналістом УХЛ

Київської Сокіл став першим фіналістом чемпіонату України з хокею. У серії до чотирьох перемог півфіналу УХЛ Сокіл обіграв Кременчук – 4-0. Отже, команда з Кременчука склала чемпіонські повноваження.

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Кияни оформили путівку в фінал сьогодні завдяки перемозі в овертаймі – 4:3. Переможний кидок зробив Умед Гулманов.

Сокіл – Кременчук – 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

1:0. Чолач (Курбатов, Бєлінський, більш.), 1:14

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2:0. Ступак (Голубич, Олендаренко, більш.), 15:31

2:1. Толстушко (Дубінін, Коробов, більш.), 33:52

2:2. Грицких (Орлов, Дубінін, більш.), 33:52

2:3. Орлов (Коробов, Толстушко), 50:56

3:3. Чолач (Андрейків, більш.), 53:53

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4:3. Гильманов (Міхнов, більш.), 67:43

Другий фіналіст визначиться в протистоянні Донбасу і Дніпра. Там рахунок в серії 3-1 на користь Донбасу.

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