Сокіл творить сенсаціію в УХЛ: втрете поспіль розбив чемпіона

Київський Сокіл у дебютному сезоні після відродження може поборотися за чемпіонство в Українській хокейній лізі. Столична команда втретє обіграла чинного чемпіона Кременчук в півфінальній серії і знаходиться в кроці від виходу у фінал.
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Кременчук першим відкрив рахунок в матчі, але в другому періоді гості пропустили дві шайби і відігратися вже не змогли. Сокіл веде в півфінальній серії з рахунком 3:0. Нагадаємо, що півфінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд. Можливо, вирішальний поєдинок в серії пройде 7 квітня в Києві.
Сокіл – Кременчук – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Рахунок в серії – 3:0
шайби: 0:1 Тютченко (Смирнов), 9:35; 1:1 Олендаренко (Рубан, Міхнов), 20:30; 2: 1 Павленко (Смирнов), 21:15;
Нагадаємо, що в другій півфінальній парі грають Донбас і Дніпро. Після трьох матчів донеччани ведуть в серії з рахунком 3:0. Наступний матч між командами пройде 6 квітня в Херсоні.
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