Сокіл знову обіграв чемпіонів України в Кременчуці в півфінал УХЛ

Київські хокеїсти повели в серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0

Сьогодні ввечері в Полтавській області пройшов другий поєдинок півфінальної серії чемпіонату України з хокею. Київський Сокіл знову зумів впоратися з діючими чемпіонами з Кременчука. Причому, знову хлопці Олега Шафаренка взяли гору з мінімальною різницею в рахунку. Позавчора було 2:1, сьогодні – веселіше, 5:4.

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Напередодні Донбас героїчно вирвав перемогу у Дніпра у другому півфіналі.

До середини матчу Сокіл вів вже 4:0 після голів Гильманова, Міхнова, Смирнова та Панченка. Але господарі не думали здаватися і кинулися в погоню. Тютченко, Григорян та Орлов скоротили перевагу столичних до мінімуму – 3:4. І навіть коли Ступак зробив рахунок 5:3, підопічні Олександра Савицького билися до останнього, і Коробов одну шайбу відквитав. Дивіться гольову феєрію в Кременчуці.

Тепер серія переїздить до Києва, де 5 і 7 квітня відбудуться наступні два матчі серії до чотирьох перемог.

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Вашій увазі – божевільний гол у НХЛ: пройшов від воріт до воріт і обіграв усіх суперників.

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