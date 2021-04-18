Сокіл битий в Дружківці: огляд другого фінального матчу УХЛ

Донбас зробив ще один крок до золотих медалей чемпіонату України. Клуб з Донецька повів у фінальній серії проти Сокола з рахунком 2: 0

ХК Донбас подвоїв свою перевагу над Соколом у фінальній серії Української хокейної ліги. Після перемоги 2:1 в стартовому матчідонеччани сьогодні обіграли киян з більш впевненим рахунком – 5:1.

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Відзначимо, що Донбас чотири своїх шайби закинув в більшості. Сокіл зумів закинути шайбу престижу лише в останньому періоді, коли доля зустрічі вже була вирішена.

Наступні дві зустрічі фінальної сери УХЛ пройдуть в Києві. Сокіл прийме Донбас 21 і 23 квітня. Початок обох матчів о 18:00. Нагадаємо, що фінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команди.

Донбас – Сокіл – 5:1 (2:0; 1:0; 2:1)

Рахунок в серії: 2:0

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Шайби: 1:0 Лялька (Колесніковс), 05:27. 2:0 Сигарьов – більш., 06:38. 3:0 Лялька (Монс, Пересунько – більш.), 21:38. 4:0 Бірюков (Сигарьов, Шишлянніков – більш.), 51:28. 5:0 Карамнов (Сигарьов, Бірюков – більш.), 53:27. 5:1 Андрейків (Павленко, Рубан – більш.), 56:47.

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