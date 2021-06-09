"Дивлюся на дату народження, а в ній – день смерті". Батько хокеїста – про містику загибелі ярославського Локомотива

Скоро виповниться 10 років з авіакатастрофи, в якій загинула хокейна команда з Ярославля. Батько одного з її гравців розкрив містичні подробиці падіння

Батьки Івана Ткаченка біля могилы свого сина

Леонід Ткаченко, батько хокеїста ярославського Локомотива Івана Ткаченко, розповів про містику, пов'язану з авіакатастрофою, в якій 7 вересня 2011 року загинув його син і весь склад російської хокейної команди.

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За словами Ткаченка-старшого, день загибелі сина був закладений в даті його народження.

"У нашій історії було багато містичного. Мама захисника Локомотива Михайла Баландіна розповідала – їй за рік до того, що сталося, зателефонувала знайома: "Як Мішка? Нормально? Бо мені наснилось, що Локомотив розбився". Вона відповідає: "Так він же не в Локомотиві грає, а в Динамо". А за рік переходить до Локомотива і ..."

"А з моїм сином Іваном яка містична історія! Просто жах! Був у нього магазин "Білий кіт", продавали всяку всячину. Навіть не знаю, чому так назвали. Ваня гине – і до цього магазину починає приходити білий кіт. Ходив саме дев'ять днів. У магазині дружина старшого брата заправляла, підгодовувала його... Приходив до дверей – лягав і чекав! За дев'ять днів зник. І більше ніколи не бачили. Як хочеш – так і розумій"

"Але це не єдиний збіг! У Вані в даті народження закладений день загибелі. Народився в 11-му місяці – вони загинули в 11-му році. Він народився в 1979-му – вони загинули 7 числа 9 місяця. Ну не містика? Я не відразу це побачив. Але побачив. Якось дивлюся на дату народження і дату смерті – цифри ж... Ось вони!" – наводить слова Леоніда Ткаченка Спорт-Експрес

Леонід Ткаченко та його син Іван. Фото – Спорт-Експрес

Нагадаємо, Як-42 з Локомотивом на борту розбився при зльоті з ярославського аеропорту "Туношна" 7 вересня 2011 року. Команда прямувала на матч КХЛ у Мінську. Загалом у літаку було 37 пасажирів і вісім членів екіпажу. Під час аварії вижили тільки хокеїст Олександр Галімов і бортінженер Олександр Сизов. Через кілька днів Галімов помер у Москві.

Серед загиблих було троє громадян України – Олександр В'юхін, Данило Собченко та Віталій Анікеєнко.

Винним був визнаний заступник голови авіакомпанії "Як Сервіс" Вадим Тимофєєв. Він мав би провести п'ять років у колонії-поселенні, але був амністований у 2015 році до 70-річчя Перемоги.

Фото: bankgorodov.ru

Нещодавно в Росії вандали спалили могилу хокеїста Локомотива, який загинув у авіакатастрофі.