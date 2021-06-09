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"Дивлюся на дату народження, а в ній – день смерті". Батько хокеїста – про містику загибелі ярославського Локомотива

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 червня, 14:45
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Скоро виповниться 10 років з авіакатастрофи, в якій загинула хокейна команда з Ярославля. Батько одного з її гравців розкрив містичні подробиці падіння
Батьки Івана Ткаченка біля могилы свого сина
Батьки Івана Ткаченка біля могилы свого сина

Леонід Ткаченко, батько хокеїста ярославського Локомотива Івана Ткаченко, розповів про містику, пов'язану з авіакатастрофою, в якій 7 вересня 2011 року загинув його син і весь склад російської хокейної команди.

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За словами Ткаченка-старшого, день загибелі сина був закладений в даті його народження.

"У нашій історії було багато містичного. Мама захисника Локомотива Михайла Баландіна розповідала – їй за рік до того, що сталося, зателефонувала знайома: "Як Мішка? Нормально? Бо мені наснилось, що Локомотив розбився". Вона відповідає: "Так він же не в Локомотиві грає, а в Динамо". А за рік переходить до Локомотива і ..."

"А з моїм сином Іваном яка містична історія! Просто жах! Був у нього магазин "Білий кіт", продавали всяку всячину. Навіть не знаю, чому так назвали. Ваня гине – і до цього магазину починає приходити білий кіт. Ходив саме дев'ять днів. У магазині дружина старшого брата заправляла, підгодовувала його... Приходив до дверей – лягав і чекав! За дев'ять днів зник. І більше ніколи не бачили. Як хочеш – так і розумій"

"Але це не єдиний збіг! У Вані в даті народження закладений день загибелі. Народився в 11-му місяці – вони загинули в 11-му році. Він народився в 1979-му – вони загинули 7 числа 9 місяця. Ну не містика? Я не відразу це побачив. Але побачив. Якось дивлюся на дату народження і дату смерті – цифри ж... Ось вони!" – наводить слова Леоніда Ткаченка Спорт-Експрес

Леонід Ткаченко та його син Іван. Фото – Спорт-Експрес

Нагадаємо, Як-42 з Локомотивом на борту розбився при зльоті з ярославського аеропорту "Туношна" 7 вересня 2011 року. Команда прямувала на матч КХЛ у Мінську. Загалом у літаку було 37 пасажирів і вісім членів екіпажу. Під час аварії вижили тільки хокеїст Олександр Галімов і бортінженер Олександр Сизов. Через кілька днів Галімов помер у Москві.

Серед загиблих було троє громадян України – Олександр В'юхін, Данило Собченко та Віталій Анікеєнко.

Фото: bankgorodov.ru
Фото: bankgorodov.ru

Нещодавно в Росії вандали спалили могилу хокеїста Локомотива, який загинув у авіакатастрофі.

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