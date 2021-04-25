Збірна України зіграє в незвичайному антікоронавірусному турнірі

Наші хокеїсти зіграють у травні в Словенії на змаганні, яке організували в зв'язку зі скасуванням чемпіонатів світу в нижчих дивізіонах

/ Фото: УХЛ

Пандемія коронавірусу продовжує руйнувати плани організаторів спортивних заходів. У сезоні 2020/2021 Міжнародна федерація хокею скасувала чемпіонати світу відразу в декількох дивізіонах, хоча в елітному залишила. Однак команди знаходять-таки для себе можливість отримати практику. Так, в Словенії вирішили провести турнір за участю шести збірних, куди запросили і українців.

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Нагадаємо, Донбас став чемпіоном України, обігравши в фіналі Сокіл.

Інформацію опублікував на своїй сторінці в Facebook тележурналіст і коментатор Вадим Плачинда. Турнір з промовистою назвою Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament планується в Любляні з 15 по 21 травня. Разом зі збірною України там зіграють господарі, а також команди Франції, Австрії, Румунії та Польщі.

Формат змагання поки що не оголошений. Ймовірно, суперників поділять на дві групи по три команди, після чого проведуть медальні поєдинки.

Поки ж українці запланували тренувальний збір в Броварах з 3 по 13 травня. Головний тренер "синьо-жовтих" Вадим Шахрайчук викликав в розташування команди 32 гравці.

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