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Найпрестижніший світовий трофей зламали. Що з ним буде

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 16:39
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Хокеїсти Тампи-Бей Лайтнінг пошкодили Кубок Стенлі після перемоги в плей-офф НХЛ і бурхливого святкування. На ремонт його відправлять до Канади
/ Фото: Reuters

Неприємний інцидент стався з Кубком Стенлі – найпрестижнішим трофеєм світового хокею. Кілька днів тому Тампа виграла Кубок Стенлі і влаштувала душ із шампанського в роздягальні. Після цього "Блискавки" провели кілька урочистих і не дуже церемоній, в результаті чого виявили, що кубок пошкоджений.

Де і як саме упустили нагороду, не повідомляють. Втім, трагедії в НХЛ не роблять: трофей отруять на ремонт і вже в найближчі вихідні обіцяють повернути команді-переможниці.

Іронія долі в тому, що Тампа-Бей в фіналі обіграла Монреаль Канадієнс. А тепер Кубок Стенлі посилають на реставрацію саме в Монреаль. Так що цей канадський місто таки побачить трофей, але в незвичайній обстановці.

Нагадаємо, що кожен хокеїст-володар чемпіонської обручки ліги отримує кубок з своє розпорядження на один-два дні і може робити з ним все, що заманеться. Природно, в розумних межах. Але часом, як бачимо, що щось може піти не так.

До слова, українець Руслан Федотенко вигравав Кубок Стенлі в 2004 році з Тампою, а в 2009-му – з Піттсбургом.

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