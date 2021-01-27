Най-най в чемпіонаті України: рейтинг високих, важких, вікових та молодих гравців

Чемпіонат Української хокейної ліги набирає обертів та переходить до своєї фінальної частини. "Регулярки" триватиме до 18 березня, і вже визначилися стабільні лідери чемпіонату ("Донбас", "Кременчук", "Сокіл").

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Гравці не перестають дивувати глядачів своєю технікою, шедевральними голами, потужними бійками та палкими емоціями.

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Гравці – ключові дійові особи української хокейної першості, які привертають увагу до самої гри. В цьому сезоні УХЛ дійсно багата на помітних, харизматичних та яскравих хокеїстів, які не залишать байдужими навіть бувалих вболівальників.

Спорт.Сьогодні та УХЛ у спеціальному проєкті "Кращі з кращих" розкажуть цікаві факти про хокеїстів – ми покажемо найвищих, найбвль важких, вікових та молодих гравців чемпіонату. Поїхали!

Дорогу молодим

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Саме молоді гравці – це майбутнє наших збірних. І чим скоріш вони заграють на дорослому рівні, тим більше досвіду вони отримають. Клуби УХЛ дають можливість багатьом талановитим молодим хокеїстам реалізувати свій потенціал всередині української першості.

Рейтинг наймолодших гравців УХЛ:

16 років, 2 місяці, 23 дні, Володимир Трошкін ("Білий Барс"); 16 років, 4 місяці, 8 днів, Арсеній Кисельов ("Білий Барс"); 16 років, 5 місяців, 28 днів, Веніамін Трандафілов, ("Донбас"); 16 років, 6 місяців, 12 днів, Денис Мельник ("Дніпро"); 16 років, 8 місяців, 24 днів, Максим Ганута, ("Дніпро").

Досвід потрібен всюди

Цього року в УХЛ багато молодих гравців, але без сильного прикладу вони не зможуть вирости справжніми професіоналами. Поряд із зовсім юними хокеїстами в чемпіонаті УХЛ грають багато досвічених та дорослих гравців, які пройшли через найсильніші ліги світу та Європи.

Цікавий факт: різниця у віці найдорослішого гравця УХЛ та наймолодшого складає 22 роки, 2 місяці і 27 днів. Тобто, коли перший вже був на піку своєї форми, то другий ще й не думав про те, щоб стати на ковзани.

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Настарші гравців УХЛ в сезоні 2020/21:

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38 років, 5 місяців Павло Воробйов, ("Дніпро"); 36 років, 10 місяців, Андрій Міхнов ("Сокіл"); 34 роки, 1 місяць, Сергій Дорофєєв ("Дніпро"); 33 роки, 8 місяців, Олександр Пукс ("Кременчук"); 33 роки, 7 місяців, Артем Невєров ("Крижані Вовки").

Розмір має значення

Для спортсмена важливі габарити і те, як він з ними вміє справлятися. Антропометричні дані – це фундамент для кожного хокеїста. Наприклад, для нападника не важливо мати високий зріст – важливо бути спритним та швидким, а ось для захисників та воротарів високий зріст – це привілей, який дозволяє почуватися на майданчику у "своїй тарілці".

Список найвищих гравців УХЛ в цьому сезоні:

200 см, Андрій Міхнов ("Сокіл"); 198 см, Андрій Денискін ("Кременчук"); 197 см, Кирило Фроленко ("Маріуполь"); 196 см, Олексій Платонов ("Сокіл"); 196 см, Артем Дубінін ("Кременчук").

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Вага, як і зріст, має значення для спортсмена. Для голкіпера чи захисника пару кіло м’язів – це величезний плюс. А ось нападнику для швидкості це може стати завадою.

Список найважчих гравців УХЛ в цьому сезоні:

120 кг, Олексій Трифонов ("Донбас"); 110, Сергій Дорофєєв ("Дніпро"); ндрій Денискін ("Кременчук"); 107 кг, Євгеній Монс ("Донбас"); 106 кг, Микита Колесніковс ("Донбас").

Найкращі бомбардири

Хто ж в УХЛ за підсумками 28 турів "регулярки" дійсно "кращий з кращих"? Звісно, перемога своєї команди – це найважливіше для кожного гравця, але хокеїсти прагнуть покращувати також й індивідуальну статистику.

Топ-5 кращих бомбардирів УХЛ в сезоні 2020/21:

43 (24+19), Андрій Сигарьов ("Донбас"); 41 (8+33), Андрій Бірюков ("Донбас"); 38 (22+16), Андрій Денискін ("Кременчук"); 12+19), Сергій Дорофєєв ("Дніпро"); 31 (11+20), Олег Шишлянников ("Донбас").

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