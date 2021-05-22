Російському воротареві заїхали ключкою між ніг. Було боляче

У матчі Кубка Стенлі гравець Бостона Бред Маршанд завдав ключкою удар нижче пояса воротареві Вашингтона Іллі Самсонову

Воротар Вашингтона Ілля Самсонов / Фото: Instagram

Російський голкіпер клубу НХЛ Вашингтон Кепіталз Ілля Самсонов в четвертому матчі серії Кубка Стенлі проти Бостон Брюїнз постраждав від брудного прийому з боку форварда суперників Бреда Маршанда.

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В одному з ігрових епізодів Самсонов викотився з воріт, щоб допомогти вивести шайбу зі своєї зони. Маршанд, що проїжджав повз, до шайби не дотягнувся, зате вдарив росіянина ключкою між ніг, від чого той звалився на лід.

Маршанд в цьому матчі відзначився однією закинутою шайбою. Бостон виграв – 4:1 і веде в серії до чотирьох перемог з рахунком 3-1.

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