Російського хокеїста мало не вбили в Польщі

У матчі чемпіонату Польщі з хокею серйозну травму отримав російський хокеїст Михайло Шабанов. Він виступає за клуб "Енерга" з міста Торунь.
Читайте також: Канадець в Україні поставив на коліна росіянина
Інцидент стався під час першого періоду поєдинку "Енерга" – "Подхале" (4:0). Шабанова відвезли зі стадіону в лікарню після сильного удару в груди. Михайлу навіть знадобилися киснева маска і спеціальне крісло для транспортування.
Читайте також: Чортові комуняки! Як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світу
Раніше ми повідомляли, що в матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Піттсбургом" і "Вашингтоном" стався досить негарний епізод. На останніх секундах першого періоду Євген Малкін вдарив суперника ключкою між ніг.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк