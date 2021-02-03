Російського хокеїста мало не вбили в Польщі

У матчі чемпіонату Польщі з хокею серйозну травму отримав російський хокеїст Михайло Шабанов. Він виступає за клуб "Енерга" з міста Торунь.

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Інцидент стався під час першого періоду поєдинку "Енерга" – "Подхале" (4:0). Шабанова відвезли зі стадіону в лікарню після сильного удару в груди. Михайлу навіть знадобилися киснева маска і спеціальне крісло для транспортування.

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Раніше ми повідомляли, що в матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Піттсбургом" і "Вашингтоном" стався досить негарний епізод. На останніх секундах першого періоду Євген Малкін вдарив суперника ключкою між ніг.

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