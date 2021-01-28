Російський воротар їде до Києва. Спорт поза політикою?

Голкіпер омського "Авангарду" Георгій Дубровський продовжить кар'єру в київському "Соколі". Воротар не провів жодного офіційного матчу в цьому сезоні.
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Як повідомляє прес-служба омського клубу, спортивні права на голкіпера в системі КХЛ / ВХЛ залишаються за "Авангардом".
У нинішньому сезоні 20-річний Дубровський чотири рази потрапляв в заявку на матчі регулярного чемпіонату КХЛ, але на льоду так і не з'явився.
Треба сказати, що Дубровський не перший представник Росії в столичному клубі. Незважаючи на складні відносини між країнами за "Сокіл" виступають росіяни Олексій Платонов, Ілля Олендаренко, Валерій Бєлінський, Владислав Лисенко, Умед Гільманов, Олександр Павленко та Єгор Кузьменко.
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У регулярному чемпіонаті України київський "Сокіл" йде на третьому місці.
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