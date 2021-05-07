Росіяни програли Канаді фінал чемпіонату світу з хокею і розплакалися на льоду

Кленові листки взяли золоті медалі юніорського мундіалю вперше з 2013 року, а команда зі Східної Європи не перемагає з 2007-го, проваливши другий фінал поспіль

Радість Канади і сльози хокеїстів Росії / Фото: Twitter

У фіналі юніорського чемпіонату світу з хокею в США в принциповому протистоянні Канада переграла збірну Росії з рахунком 5:3 і завоювала золоті медалі турніру U-18 вперше з 2013 року. Нагадаємо, що капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею.

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На шайби Матвія Мічкова, Дмитра Бучельнікова і Володимира Грудініна в складі Канади голами відповіли Коннор Бедард, Бреннан Отман і Логан Стенковен, а Шейн Райт зробив дубль. За трохи більше ніж хвилину до кінця третього періоду при 3:4 тренер Росії прибрав голкіпера Іванова, замінивши його на шостого польового, чим скористався Райт, закинувши шайбу у порожні ворота, а лава "кленового листя" вже почала святкувати.

Хокеїсти збірної Росії, які востаннє перемагали на юніорському "світі" у 2007 році, не могли стримати сліз. При цьому вони програли другий фінал поспіль.

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На титул найціннішого гравця турніру претендували майбутні зірки світового хокею росіянин Матвій Мічков і канадець Коннор Бедард, які можуть посперечатися перший номер драфту НХЛ у 2023 році. В результаті Бедард взяв золото світу, а Мічкову віддали звання MVP.

Раніше фіна в матчі з Росією відвезли з льоду на ношах.