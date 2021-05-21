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Росія вирвала перемогу у Чехії за 19 секунд до сирени

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 18:29
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У першому матчі чемпіонату світу з хокею збірна Росії здобула перемогу над Чехією, закинувши вирішальну шайбу в самій кінцівці зустрічі
Чемпіонат світу стартував суперматчем
Чемпіонат світу стартував суперматчем

У Ризі стартував чемпіонат світу з хокею. У групі А зустрічалися команди, які претендують на нагороди – Росія і Чехія. Дивіться повний розклад і результати всіх матчів ЧС-2021.

На 5-й хвилині зустрічі нападник збірної Росії Антон Бурдасов реалізував чисельну більшість. Асистентами виступили форварди Михайло Григоренко та Іван Морозов. На 10-й хвилині чехи зробили перехоплення і втекли в контратаку. Якуб Флек отримав пас, увірвався в зону і кинув у дальній кут – шайба пройшла під "бліном" Олександра Самонова. У другому періоді спочатку Артем Швець-Роговий вивів росіян вперед, закинувши шайбу у меншості. Потім, менш ніж через дві хвилини, Якуб Врана зрівняв рахунок.

На 46-й хвилині Олександр Барабанов з передачі Дмитра Воронкова забив третій гол у ворота чехів. На 58-й хвилині Домінік Кубалік знову зрівняв рахунок.

А за 19 секунд до фінальної сирени Михайло Григоренко закинув шайбу, яка принесла росіянам перемогу – 4:3.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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