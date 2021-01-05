Росія – Канада: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокею

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею настав час півфінальних матчів. Перший фіналіст визначиться в класичному протистоянні Росія – Канада.

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Про градус подібних матчів ми вже повідомляли: "Чортові комуняки!": як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світу.

Коли пройде матч?

Молодіжна першість проходить в канадському Едмонтоні, у якого з Україною суттєва різниця в часі. Поєдинок пройде в ніч з 4 на 5 січня. Початок о 1:00 за Києвом

Де дивитись?

У прямому ефірі поєдинок буде показаний на телеканалі XSport. Там же можна буде подивитися другий півфінал: США – Фінляндія (4:30).

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Хто фаворит?

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Букмекери вважають фаворитом господарів першості. Коефіцієнт на перемогу Канади в основний час – 1.70, на успіх Росії – 4.25, на нічию – 5.60. Котирування на вихід у фінал Канади – 1.40, Росії – 3.36.

Що з титулами?

Збірна Канади вигравала молодіжний чемпіонат світу більше ніж Росія і СРСР разом узяті. У Канади – 18 титулів (це рекорд). У Росії – 4, СНД – 1, СРСР – 8. Світові першості проводяться з 1977 року.

Дивіться, як тренер дитячої команди побився під час матчу:

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