Розплата за "Єдину Росію": Третяк пішов з Міжнародної федерації хокею – інакше виперли б

Президент Федерації хокею Росії триразовий олімпійський чемпіон Владислав Третьяк покинув раду Міжнародної хокейної федерації (IIHF), куди входив з 2012 року. Причина – санкції щодо РФ за маніпуляції з допінгом.

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Рішення Спортивного арбітражного суду від 17 грудня 2020 року передбачає, що особи, які є депутатами Держдуми РФ, не мають права протягом двох років входити до колегіальних органів управління міжнародних спортивних федерацій. Отже, Третьяк, депутат Держдуми від "Єдиної Росії", не може бути в раді IIHF і її комітетах аж до 17 грудня 2022 року.

Владислав Третьяк / Фото: Getty Images

"Міжнародне антидопінгове агентство заявило, що винятків не зробить нікому. Сьогодні я написав заяву і після багаторічної роботи в раді вийшов з неї добровільно", – йдеться в заяві Третьяка на сайті Федерації хокею Росії

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Не піди Третьяк сам, його б звідти вигнали, що було б ганебно. Таким чином він просто зіграв на випередження.

На вакантне ж місце в складі керівної структури Міжнародної федерації хокею замість Третьяка росіяни висунуть нового кандидата-недепутата – чемпіона світу Павла Буре.

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Додамо, що, за рішенням суду Лозанни, Третьяк не може також відвідувати чемпіонати світу з хокею і Олімпіаду, якщо тільки його не запросить глава країни-господарки турніру.

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