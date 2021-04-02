Пройшов від воріт до воріт, обіграв усіх суперників – божевільний гол у НХЛ

Ми вже розповідали, що на першій хвилині матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між Вашингтоном і Айлендерс голкіпер столичного клубу Ілля Самсонов побував у нокауті. У цьому поєдинку був ще один епізод, вартий уваги. Це гол Метью Барзала.

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Нападаючий Айлендерс підхопив шайбу біля своїх воріт, пройшов весь майданчик, обігруючи суперників, і закинув шайбу.

До речі, той матч Айлендерс виграв з рахунком – 8:4. Барзал закинув три шайби і зробив дві результативні передачі.

Після перемоги Айлендерс зрівнявся з Вашингтоном за набраними очками в Східному дивізіоні. Компанію їм також складаэ Піттсбург. У трьох команд по 50 очок.

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Ми також писали, що через "довбане вилучення" у НХЛ гучний скандал.

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