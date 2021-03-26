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Після жахливої смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям! Вона намертво застрягла в масці

26 березня, 08:37

Олена Павлова Олена Павлова

Голкіпер НХЛ не дав "блюзменам" засмутити свою команду, але матч зупинили

Курйозний епізод стався в США під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Міннесотою Вайлд" і "Сент-Луїс Блюз". Зустріч на стадіоні "Ексел Енерджі-Центр" завершилася перемогою "Міннесоти" 2:0, а воротар північан ловив шайбу навіть обличчям. Раніше через "довбане видалення" НХЛ потряс потужний скандал.

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Воротар "Міннесоти Вайлд" Кем Тальбо

Воротар "Міннесоти Вайлд" Кем Тальбо / Фото: Reuters

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На 34-й хвилині зустрічі американський захисник "Сент-Луїса" Джастін Фолк завдав кидок по воротах і міг зрівняти рахунок в матчі, проте голкіпер "Міннесоти" Кем Тальбо зробив сейв, підставивши під удар обличчя. Шайба влучила у хокейний шолом голкіпера і застрягла там. Арбітру довелося навіть перервати матч – настільки міцно вона засіла в масці.

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У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Маркус Юханссон і Кирило Капризов. А раніше в Росії гравець "Динамо" помер в реанімації, здловивши шайбу головою.

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маска голкіпер воротар НХЛ Міннесота Сент-Луїс Блюз
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