Чому у Лукашенка відібрали чемпіонат світу з хокею: IIHF пояснила рішення

Формально причиною перенесення з Мінська є занепокоєння про безпеку учасників

Світовий хокейний форум цього року не відбудеться в Білорусі. Перше повідомлення про те, що чемпіонат світу у Лукашенка забрали трохи згодом підтвердилося офіційною заявою Міжнародної федерації хокею.

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Вона з'явилося на сайті IIHF.

Рада федерації прийняла рішення перенести ЧС із Мінська через питання безпеки, які знаходяться поза контролем IIHF, йдеться в комюніке:

"Рада IIHF провела справедливий і неупереджений процес комплексної перевірки, в ході якого всі зацікавлені сторони проконсультували з питання про доцільність проведення ЧС 2021 року в Білорусі в умовах зростаючої заклопотаності стосовно безпеки, пов'язаної зі зростанням політичних заворушень і COVID-19. Заключним етапом юридичної перевірки Ради ІІХФ стала зустріч із урядом Білорусі минулого тижня і замовлення незалежного експертного висновку".

При цьому президент федерації Рене Фазель додав:

"Дуже прикро, що довелося скасувати спільну заявку Мінська і Риги. Ми намагалися сприяти тому, щоб використати чемпіонат світу як інструмент для примирення, щоб допомогти вирішити соціально-політичні проблеми в Білорусі. Рада вважає, що ЧС не повинен використовуватися будь-якою стороною для політичної пропаганди і визнав проведення заходу в Мінську недоречним. Є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати".

Оскільки заявка Мінська і Риги була спільною, тепер вибирати місце проведення турніру будуть, по суті, по новому. Хоча, звичайно, врахують побажання Латвії організувати ЧС своїми силами.

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Днями колишній хлопець Ліндсі Вонн привітав партнера і зганьбився, переплутавши Росію і Білорусь.

На початку року в Білорусі відбулися нові акції протесту:

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