Від удару злетів шолом: моторошне зіткнення хокеїстів

У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між Детройт Ред Уінгз та Монреаль Канадієнс трапилося моторошне зіткнення гравців, внаслідок якого воротар канадців не зміг продовжити матч

Ділан Ларкін зіштовхнувся з голкіпером Джейком Алленом / Фото: REUTERS

На 20-й хвилині першого періоду капітан Детройта Ділан Ларкін проривався до чужих воріт, але в останній момент його штовхнув у спину захисник Монреаля Джефф Пітрі.

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Ларкін летів на великій швидкості тому не зміг уникнути зіткнення з воротарем Джейком Алленом, у якого від удару злетів шолом.

Ларкін зміг самостійно піднятися на ноги та продовжити поєдинок, а ось Аллен залишив лід, його замінив Сем Монтембо. Є підозра, що голкіпер отримав струс мозку.

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