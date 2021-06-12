Дуже стильні! З'явився дизайн медалей ЧС-2022

Всього лише тиждень тому завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла Канада. А Міжнародна федерація хокею вже представила дизайн медалей ЧС-2022. Вони вийшли дуже стильні і не схожі на попередні.
Світову першість в наступному році прийме Фінляндія. Тому в дизайні нагород організатори об'єднали тему нової арени в Тампере і зображення хокеїста.
"Унікальний дизайн медалі і чіткі посилання на сам спорт відразу ж привернули увагу. Тема медалі – стадіон Deck Arena в Тампере, який буде завершений в грудні і стане головною ареною ЧС-2022", – йдеться в повідомленні IIHF.
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