Дуже стильні! З'явився дизайн медалей ЧС-2022

Світова першість з хокею в наступному році пройде в Фінляндії, на нагородах будуть зображені нова арена в Тампере і хокеїст

Медалі чемпіонату світу з хокею / Фото: Instagram

Всього лише тиждень тому завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла Канада. А Міжнародна федерація хокею вже представила дизайн медалей ЧС-2022. Вони вийшли дуже стильні і не схожі на попередні.

Світову першість в наступному році прийме Фінляндія. Тому в дизайні нагород організатори об'єднали тему нової арени в Тампере і зображення хокеїста.

"Унікальний дизайн медалі і чіткі посилання на сам спорт відразу ж привернули увагу. Тема медалі – стадіон Deck Arena в Тампере, який буде завершений в грудні і стане головною ареною ЧС-2022", – йдеться в повідомленні IIHF.

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