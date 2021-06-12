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12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Дуже стильні! З'явився дизайн медалей ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 червня, 08:49
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Світова першість з хокею в наступному році пройде в Фінляндії, на нагородах будуть зображені нова арена в Тампере і хокеїст
Медалі чемпіонату світу з хокею
Медалі чемпіонату світу з хокею / Фото: Instagram

Всього лише тиждень тому завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла Канада. А Міжнародна федерація хокею вже представила дизайн медалей ЧС-2022. Вони вийшли дуже стильні і не схожі на попередні.

Світову першість в наступному році прийме Фінляндія. Тому в дизайні нагород організатори об'єднали тему нової арени в Тампере і зображення хокеїста.

"Унікальний дизайн медалі і чіткі посилання на сам спорт відразу ж привернули увагу. Тема медалі – стадіон Deck Arena в Тампере, який буде завершений в грудні і стане головною ареною ЧС-2022", – йдеться в повідомленні IIHF.

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