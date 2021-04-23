Знайшлося відео ще одного постановочного бою сина Кадирова: суперник навіть не пручався

Знайшлося ще одне відео ганебного поєдинку сина Рамзана Кадирова Адама. 13-річний боксер в одному з дитячих турнірів перемагає боксера, який навіть не пручався

Не вщухають пристрасті навколо скандального бою сина глави Чечні Рамзана Кадирова Адама на дитячому турнірі. Як ми вже писали, синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник. Виявляється, це не перший випадок, коли Кадиров-молодший бере участь в підставних боях.

Реклама

У Мережі знайшли відео з одного з попередніх поєдинків Адама Кадирова. На відео видно, що його суперник жодного разу не спробував вдарити, а потім здався, як тільки пропустив удар в корпус.

В тренді Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

До речі, раніше Адам Кадиров відреагував на критику після його перемоги над Асланом Біттіровим. Син глави Чечні розповів про свій план на поєдинок і теж незадоволений, що рефері зупинив протистояння достроково. Адам готовий дати реванш і пропонує робити ставки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама