Лід розтанув: матч НХЛ не дограли через погоду

Поєдинок регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги "Колорадо Евеланш" – "Вегас Голден Найтс" був припинений. Через погоду.

Зустріч проходила на льоду південного берега на озері Тахо, розташованому на кордоні Каліфорнії і Невади. Гра була припинена після першого періоду. Причина – через сонячне світло льодове покриття погіршилося, лід почав танути, хокеїсти і судді мали проблеми з катанням, повідомляє sport24.

Рахунок після першої двадцятихвилинки – 1:0 на користь "Колорадо". Коли саме буде дограний матч, не повідомляється.

Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm