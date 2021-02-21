Лід розтанув: матч НХЛ не дограли через погоду

Поєдинок регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги "Колорадо Евеланш" – "Вегас Голден Найтс" був припинений. Через погоду.

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Зустріч проходила на льоду південного берега на озері Тахо, розташованому на кордоні Каліфорнії і Невади. Гра була припинена після першого періоду. Причина – через сонячне світло льодове покриття погіршилося, лід почав танути, хокеїсти і судді мали проблеми з катанням, повідомляє sport24.

Рахунок після першої двадцятихвилинки – 1:0 на користь "Колорадо". Коли саме буде дограний матч, не повідомляється.

Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm - Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021

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Раніше ми писали, що вболівальники вирішили скористатися незвичайними умовами і припливли на матч на байдарках і катерах. Один з фанатів, який потрапив в об'єктиви камер, тримав табличку з написом "Пірну в крижану воду заради джерсі (светра)".

Раніше чотири команди НХЛ думали грати на відкритому повітрі, якщо це дозволить пустити глядачів на трибуни.

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