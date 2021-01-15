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Латвія намагається відчепити Білорусь і провести всі матчі чемпіонату світу в Ризі

15 січня, 20:53

Олена Павлова Олена Павлова

Рішення по хокейному мундіалю в Мінську приймуть протягом 5-10 днів

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель розповів, що Латвійська хокейна асоціація готова провести всі матчі чемпіонату світу-2021 без Білорусі – в Ризі. Хоча раніше ми писали, що Лукашенку залишили ЧС з хокею.

"Ми отримали пропозицію від Латвії. Вони сказали, що готові прийняти 16 команд на двох аренах в Ризі. Думаю, що протягом 5-10 днів буде рішення по Мінську. Нам потрібно провести ще кілька зустрічей. Якщо ми скасуємо Мінськ, то, можливо, інші федерації вийдуть на нас з пропозицією. Це теж можливо", – цитує Фазель ТАСС.

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Чемпіонат світу з хокею-2021, лого

Чемпіонат світу з хокею-2021, лого / Фото: iihf.com

Раніше Фазель повідомив, що організація отримала пропозицію прийняти частину матчів від Датського хокейного союзу, а також що веде переговори з Федерацією хокею Словаччини.

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Льодовий мундіаль з 21 травня по 6 червня 2021 року мали провести Рига і Мінськ. Але через протести і репресії в Білорусі хокеїсти не хочуть їхати на чемпіонат світу до Лукашенка.

Вже повідомлялося, що рішення по ЧС-2021 Мінську буде прийнято в кінці січня на засіданні ради федерації. Латвія відмовляється приймати чемпіонат разом з Білоруссю. Проти цього також виступає віце-президент IIHF Калерво Куммола.

Хоча Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без Латвії.

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Латвія Білорусія Рига Рене Фазель чемпіонат світу з хокею
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