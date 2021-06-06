Хто не вірив? Канада – чемпіон світу з хокею!

По ходу вирішального матчу "Кленові листки" двічі поступалися фінам у рахунку, але в підсумку схилили шальки терезів на свою користь в овертаймі, взявши реванш за ЧС-2019

Збірна Канади з хокею / Фото: Reuters

Це неймовірно, але Канада, яка ледве виповзла з групи, стала чемпіоном світу з хокею! У фінальному матчі в Ризі "Кленові листки" обіграли в овертаймі Фінляндію 3:2. Хоча по ходу зустрічі двічі поступалися в рахунку.

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Отже, Канада, яка в плей-оф вибила росіян і американців, взяла у Фінляндії реванш за поразку в фіналі ЧС-2019 в Братиславі, коли команда Суомі виявилася сильнішою 3:1.

ОГЛЯД ФІНАЛУ

Це 27-ме чемпіонство Канади, рекордсмена за цим показником. "Світ" вона вигравала стільки ж, скільки СРСР (22 рази) і Росія (п'ять разів) разом узяті.

Фінляндія – Канада – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 8 Руохамаа (Каскі)

1:1 – 24 Комтуа (Браун, Волкер)

2:1 – 45 Ліндбом (Ноусіайнен, Руохамаа)

2:2 – 52 Хенрік (Комтуа, Браун)

2:3 – 66 Пол (Браун)

Нагадаємо, "бронзу" ЧС-2021 взяли США, розгромивши Німеччину 6:1.