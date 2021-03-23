"Краматорськ" здолав "Дніпро" на старті плей-оф УХЛ, а деякі хокеїсти перейшли на асфальт

У вівторок у вітчизняній хокейній першості стартувала третя серія плей-оф. Перший матч 1/4 фіналу провели "Краматорськ" і херсонський "Дніпро". Напередодні ж "Кременчук" розгромив "Білий Барс", а "Сокіл" – "Маріуполь".
У регулярному чемпіонаті "Краматорськ" і "Дніпро" виявилися сусідами по турнірній таблиці, посівши четверте і п'яте місця. Не дивно, що матч між ними виявився найбільш напруженим у порівнянні з іншими парами. Все вирішилося в третьому періоді.
В середині останньої 20-хвилинки Едуард Гринь вдало зіграв на добиванні. А коли гості з Херсона пішли на фінальний штурм і замінили воротаря на польового гравця, Подзіньш закинув шайбу в порожні ворота – 2:0 на користь господарів. Дивіться огляд матчу.
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У середу другі ігри чвертьфіналу проведуть "Білий Барс" – "Кременчук" і "Маріуполь" – "Сокіл".
А тим часом, ексгравці "Білого Барса" Олександр Буняк і Дмитро Андрощук перейшли з льоду на асфальт і показали техніку катання на роликах.
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