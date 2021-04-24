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Колектори побили колишнього гравця збірної України, а сім'ю тримали в заручниках

24 квітня, 13:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сім'я хокеїста Олександра Матвійчука взяла доларовий кредит на квартиру, але через кризу не змогла його виплатити вчасно. Тепер у нього проблеми з колекторами

Колишнього хокеїста збірної України Олександра Матвійчука тероризують колектори. Протягом трьох днів ексспортсмена били, а його родину тримали в заручниках у власній квартирі.

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За інформацією ЗМІ, причиною конфлікту став кредит, який сім'я Матвійчука взяла в 2000-х роках, але через кризу і стрибок долара не змогла вчасно погасити, повідомляється в Вікна Новини. Повідомляється, що банк продав борг хокеїста колекторам, а ті вже переоформили квартиру на себе.

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Раніше ми писали, що в Росії вандали спалили могилу хокеїста, який загинув в авіакатастрофі. Невідомі пробралися на кладовище і спалили могилу одного з хокеїстів Локомотива, який загинув в авіакатастрофі. Поліція подивилася відео і вже шукає хуліганів.

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колектори хокеїст збірна України з хокею

Джерело: Сегодня|Спорт

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