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"Катюша" і гімн СРСР під забороною: стало відомо, з чим Росія поїде на ЧС з хокею

17 березня, 16:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Визначено гімн і назва команди на світову першість в Латвії

Сьогодні відбулося засідання Міжнародної федерації хокею (IIHF), де на порядку денному був виступ збірної Росії на чемпіонаті світу.

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За підсумками наради було прийнято рішення, що збірна Росії буде виступати на чемпіонаті світу-2021 в Латвії з гімном Міжнародної федерації хокею та під прапором Олімпійського комітету Росії.

Нагадаємо, що в зв'язку з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) російські спортсмени до 16 грудня 2022 року не можуть виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під прапором Росії. Також заборонено використання національного гімну.

Росіяни хотіли, щоб на ЧС-2021 з хокею замість гімну грала "Катюша", але IIHF відхилила цю пропозицію. Не пройшов і варіант з гімном колишнього СРСР.

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Чемпіонат світу з хокею пройде в Ризі з 21 травня по 6 червня. Російські хокеїсти зіграють у групі з Чехією, Великобританією, Словаччиною, Данією, Швейцарією, Швецією і Білоруссю.

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хокей Збірна Росії з хокею чемпіонат світу з хокею

Джерело: sport24.ru

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