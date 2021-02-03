Канадець в Україні поставив на коліна росіянина і закинув йому знущальну шайбу

Перший канадець в історії чемпіонату України з хокею Шейн Хеффернан, який виступає за київський клуб "Крижані Вовки", приніс своїй команді ефектну перемогу в серії буллітів над херсонським "Дніпром".

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33-річний канадець з Онтаріо, який до України встиг пограти в Данії, Казахстані, Словенії, Румунії, Польщі, Білорусі, Словаччині та Німеччині, не просто реалізував свою спробу, але й зробив це по-справжньому красиво.

Хеффернан заклав віраж і виїхав ближче до п'ятака, але замість того, щоб кидати, перевів шайбу на праву руку і закинув її за щитки російського воротаря "щук" Олександра Хомутова, якого обманним рухом поставив на коліна.

Ось що значить – канадець!

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Валерій Жидков грає в хокей Відео: УХЛ

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