Канада знищила Росію на чемпіонаті світу з хокею (відео)

"Кленові листки" закинули росіянам п'ять "сухих" шайб і в фіналі молодіжного ЧС зіграють з американцями

Збірна Канади розгромила Росію з рахунком 5:0 у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, що відбувається в Едмонтоні. Це найбільша поразка росіян від канадців, починаючи з 2006 року, коли вони також пропустили від "кленових листків" п'ять "сухих" шайб.

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Огляд матчу Канада – Росія 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куїн) – 00:59

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2:0 – МікМайкл (Пелетьє, Казенс) – 10:33

3:0 – Перфетті (Байрам, Казенс – біл.) – 15:05

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4:0 – Шнайдер (Сузукі, Мерсер) – 24:09

5:0 – Казенс (Пелетьє) – 58:31 (порожні ворота)

У другому півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна США обіграла Фінляндію – 4:3. Перемогу американцям за 76 секунд до фінальної сирени приніс виходець з Узбекистану Артур Калієв.

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Отже, в матчі за "золото" турніру в Едмонтоні рано-вранці 6 січня за київським часом, о 04:30, зіграють Канада і США. За "бронзу" чотирма годинами раніше посперечаються Фінляндія і Росія.

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