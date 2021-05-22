До посольства Канади в Ризі несуть квіти. Це великий день в історії Латвії

Вперше в своїй історії хокейна збірна Латвії виграла у Канади, після матчу чемпіонату світу тисячі уболівальників вийшли на вулиці Риги

Історичний день - Латвія виграла у Канади

У першому турі чемпіонату світу з хокею, який проходить в Ризі, грянула сенсація. Збірна Латвії вперше в своїй історії обіграла Канаду!

За півтори секунди до кінця першого періоду Мікс Індрашіс, реалізувавши чисельну більшість, вивів латвійську збірну вперед. А на 29-й хвилині Оскар Батня з передачі Рональда Роналдс Кеніньш збільшив перевагу Латвії до двох шайб. Голкіпер Матіс Ківленіекс оформив шат-аут, відбивши всі 38 кидків. Перемога Латвії – 2:0.

Після матчу тисячі латвійських вболівальників вийшли на вулиці Риги святкувати перемогу. Деякі фанати несли квіти до посольства Канади. Про це повідомив у Twitter посол Канади в Латвії Кевін Рекс.

"Програвати завжди неприємно. Але якщо вже й зазнавати поразки, то в першому матчі турніру і від господарів чемпіонату світу, у яких є традиція приносити квіти до посольства команди, що програла. Спасибі латвійським друзям за вашу енергію, добрі слова та букет", – написав Рекс.

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