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До посольства Канади в Ризі несуть квіти. Це великий день в історії Латвії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 12:19
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Вперше в своїй історії хокейна збірна Латвії виграла у Канади, після матчу чемпіонату світу тисячі уболівальників вийшли на вулиці Риги
Історичний день - Латвія виграла у Канади
Історичний день - Латвія виграла у Канади

У першому турі чемпіонату світу з хокею, який проходить в Ризі, грянула сенсація. Збірна Латвії вперше в своїй історії обіграла Канаду!

За півтори секунди до кінця першого періоду Мікс Індрашіс, реалізувавши чисельну більшість, вивів латвійську збірну вперед. А на 29-й хвилині Оскар Батня з передачі Рональда Роналдс Кеніньш збільшив перевагу Латвії до двох шайб. Голкіпер Матіс Ківленіекс оформив шат-аут, відбивши всі 38 кидків. Перемога Латвії – 2:0.

Після матчу тисячі латвійських вболівальників вийшли на вулиці Риги святкувати перемогу. Деякі фанати несли квіти до посольства Канади. Про це повідомив у Twitter посол Канади в Латвії Кевін Рекс.

"Програвати завжди неприємно. Але якщо вже й зазнавати поразки, то в першому матчі турніру і від господарів чемпіонату світу, у яких є традиція приносити квіти до посольства команди, що програла. Спасибі латвійським друзям за вашу енергію, добрі слова та букет", – написав Рекс.

До речі, ви вже проголосували за команди, які підтримуєте на чемпіонаті світу?

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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