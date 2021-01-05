До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

На травень заплановано старт чемпіонат світу з хокею в Мінську і Ризі. Громадські протести, пов'язані з підсумками президентських виборів, ставлять під загрозу проведення турніру в Білорусі.

Реклама

Письменник Саша Філіпенко написав відкритого листа до президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля: "Чи правильно я розумію, що ви збираєтеся проводити чемпіонат світу в країні, де людей б'ють і розстрілюють за використання національного прапора? Ви вже взяли з Лукашенка слово, що його пси не вбиватимуть за інші прапори?"

Читайте також: Лист Лукашенка голові світового хокею: "Скільки вам пообіцяли за зрив чемпіонату в Білорусі"

Сьогодні Фазель відповів усім, хто сумнівається.

В тренді Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Реклама

"Ми вивчаємо всі незалежні міжнародні звіти про ситуацію в цій країні. Ведемо діалог з урядом Білорусі. Найближчим часом ми збираємося приїхати в Білорусь, щоб прояснити ситуацію з коронавірусом. А також подивитися соціальну і політичну ситуацію в країні", – передає слова Фазеля "Чемпіонат" .

Очікується, що рішення буде прийнято до кінця січня. З чуток, міжнародна федерація в даний час активно шукає заміну столиці Білорусі. Є варіант, що чемпіонат світу пройде тільки в Ризі. Можливо також, що матчі разом зі столицею Латвії приймуть Прага або Братислава. Чемпіонат світу повинен пройти з 21 травня по 6 червня 2021 року.

Раніше ми писали, що працівники заводу просять не відбирати у Мінська ЧС з хокею.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама