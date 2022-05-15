Італія – Канада: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У другому турі світової першості фаворити турніру канадці зіграють із італійцями. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Італія vs Канада / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 15 травня, відбудуться поєдинки другого туру чемпіонату світу з хокею. У групі А зіграють Італія та Канада.

Матч розпочнеться о 12:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ІТАЛІЯ – КАНАДА: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, що у першому турі італійці програли Швейцарії 2:5, а канадці обіграли німців – 5:3.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор не бачать шансів на перемогу збірної Італії. Канада – беззаперечний фаворит поєдинку.

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Котирування на основний час:

Перемога Канада – 1.01

Нічия – 25.00

Перемога Італії – 50.00

Досягнення

Збірна Італії вперше виступила на ЧС з хокею у 1930 році. Найвищим досягненням збірної стало 4 місце на чемпіонаті світу 1953 року (1 в групі B).

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Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі кленових листків 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

Крім того канадці 15 разів ставали срібними призерами та 9 разів бронзовими.

Турнірне становище у групі А

Збірна Канади після першого туру посідає третє місце, а італійці знаходяться біля самої зони вильоту на 7-му місці. Зазначимо, що перші чотири команди групи виходять до 1/4 фіналу, а остання команда групи вилітає до дивізіону 1А.