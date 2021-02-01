Гравця "Динамо" вигнали з команди! Він обікрав суперника

Забавні речі кояться в Континентальній хокейній лізі. Спочатку "Спартак" поставив голу дівчину на ворота,а тепер у скандальну історію потрапило ризьке "Динамо".

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Перед поєдинком регулярного чемпіонату КХЛ "Динамо" – "Авангард" на арені в Ризі сталася крадіжка. Із роздягальні омського клубу стягнули ключку легендарного Іллі Ковальчука. Олімпійського чемпіона та дворазового чемпіона світу.

До розслідування підключили охорону арени. І за камерами відеоспостереження з'ясували, що злодієм виявився захисник ризького "Динамо" Джордан Мюррей. Канадець проник у роздягальню гостей відразу після ранкового тренування і вкрав ключку. Він тричі її переховував на самому стадіоні, а потім забрав із арени, повідомляє Матч ТВ.

У підсумку "Динамо" вигнало хокеїста з клубу. У поточному сезоні регулярного чемпіонату КХЛ Мюррей провів 11 ігор і набрав 7 (1+6) очок.

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Раніше ми повідомляли, що голкіпер омського "Авангарду" Георгій Дубровський продовжить кар'єру в київському "Соколі". Воротар не провів жодного офіційного матчу в цьому сезоні.

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