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Хокей збожеволів: Білорусь обіграла шведів, Казахстан – фінів

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 19:24
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На світовій першості в Ризі в один день сталися дві великі сенсації. Гранди зі Скандинавії в груповому турнірі стали жертвами білорусів і казахів
Уперше в історії - Казахстан здолав Фінляндію
Уперше в історії - Казахстан здолав Фінляндію / Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з хокею, який відбувається в Ризі, сталися відразу дві сенсації.

Спершу білоруси обіграли Швецію з рахунком 1:0. Єдину шайбу в цій зустрічі закинув на початку третього періоду Герман Нестеров.

Білорусь лише вдруге в історії обіграла на великих турнірах шведську команду. Її попередній успіх у матчах зі скандинавами датується 2002 роком. Тоді білоруси сенсаційно здолали шведів у чвертьфіналі Олімпійських ігор, перемігши з рахунком 4:3.

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А слідом на хокейному ЧС сталася ще одна сенсація. Збірна Казахстану вперше в історії обіграла Фінляндію, чинного чемпіона світу! Основний час закінчився з рахунком 1:1, а в серії булітів точнішими виявилися хокеїсти з Казахстану.

Відзначимо, що Казахстан виграв вже другий матч на турнірі. У першому турі, також ву серії буллітів, команда обіграла Латвію.

Раніше ми писали, що на ЧС з хокею українці масово вболівають за збірну Росії. І це після семи років війни.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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