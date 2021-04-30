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Хокеїсти Донбасу і Фонд Бориса Колеснікова вручили 1200 пасок жителям Донецької області

30 квітня, 14:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спортсмени та представники Фонду провели традиційну пасхальну акцію. Подарунки отримали соціально незахищені громадяни Донецької області

Фонд Бориса Колеснікова та ХК Донбас традиційно привітав з Великоднем жителів Донецької області. Хокеїсти і благодійники вручили 1200 пасок дітям-сиротам, підопічним будинків-інтернатів для людей похилого віку, людям похилого віку з інвалідністю, бездомним, багатодітним і малозабезпеченим сім'ям, ветеранам праці в Дружківської, Костянтинівської та Ільїновскої ОТГ, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Напередодні свята представники Фонду і клубу також відвідали Будинки матері і дитини, Центри соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від психологічного насильства, Будинку милосердя, передали пасхальну випічку настоятелям місцевих храмів.

"Великдень – світле свято, яке ми відзначаємо з близькими і рідними людьми. Наш Фонд і хокейний клуб ініціювали цю акцію, щоб ділитися радістю не тільки зі своїми сім'ями, а й з самотніми, немічними і обділеними увагою людьми. Нашим підопічним важливо відчувати тепло, яке зігріває душу і серце, розуміти, що вони потрібні, їх не забули. Ми даруємо їм свою увагу, привозимо презенти, а у відповідь чуємо стільки добрих слів і побажань, що кімнати в притулках, інтернатах, центрах реабілітації наповнюються радістю і світлом. Щиро бажаємо всім здоров'я і миру!", – каже Софія Мудрик, директор Фонду Бориса Колесникова.

"У ці святкові дні хочеться підтримати земляків, які з якихось причин втратили сім'ї, батьківську любов, мають проблеми зі здоров'ям, прикуті до ліжка, опинилися один на один з важкими життєвими обставинами. Наші турбота і паски – найменше, що ми можемо їм подарувати. Спілкування з такими людьми дає розуміння того, як мало нам потрібно, щоб підбадьоритися, повірити в людяність", – додає Федір Іллєнко, генеральний директор ХК Донбас.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб Донбас систематично надають підтримку соціально незахищеним громадянам Донецької області, талановитим школярам і студентам, обдарованим спортсменам, допомагають самотнім людям похилого віку, людям з інвалідністю, ветеранам, дітям-сиротам та інвалідам.

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