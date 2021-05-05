ХК Донбас відповів на претензії Федерації хокею України

/ Фото: УХЛ

Федерація хокею України заявила, що відкрила дисциплінарне провадження стосовно ХК Донбас. Клуб-чемпіон країни написав лист у відповідь, який навів на своєму сайті.

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У тексті відкритого повідомлення Донбасу, зокрема, йдеться:

"Офіційні заходи збірної України повинні відбутися в період з 4 по 22 травня 2021 року. Для участі в них запрошені хокеїсти нашої команди: Буценко Микита, Григор'єв Андрій, Дяченко Богдан, Захаров Віктор, Коренчук Ілля, Костиков Олександр, Лялька Віталій, Пангелов-Юлдашев Філіп, Пересунько Олександр, Разумов Максим.

При цьому строк дії трудових відносин між сторонами [клубом і гравцями] закінчився 30 квітня 2021 року. Регламент змагання і контракт професійного хокеїста зобов'язують клуб відпустити хокеїста для тренувань і виступів за національну збірну команду України зі збереженням заробітної плати і пільг (по суті, відправити у відрядження), але це можливо тільки в рамках терміну дії контракту і наявності трудових відносин. Отже, клуб не має ніякого законного права зобов'язувати гравця виконувати будь-які обов'язки за межами терміну дії трудових відносин, тобто, починаючи з 1 травня 2021 року.

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З цієї дати зазначені гравці не є працівниками клубу та не отримують заробітну плату. А примушування гравців до виконання будь-яких обов'язків за рамками трудових відносин було б прямим порушенням трудового законодавства України. Разом з тим, до кожного з вищевказаних гравців клубом була доведена інформація про виклик до складу збірної України і, з урахуванням дати проведення зборів, роз'яснена необхідність прямої комунікації з ФХУ після 30 квітня 2021 року і право на прийняття самостійного рішення.

Вважаємо, що в ситуації, що склалася, національна федерація повинна комунікувати безпосередньо з важливими її гравцями. На підтвердження вищевикладеного констатуємо, що 4 травня 2021 року частка наших гравців уже прибула в розташування збірної.

Публічно поширені ФХУ звинувачення на адресу ХК Донбас про заборону гравцям брати участь в офіційних заходах збірної не відповідають дійсності. Просимо принести публічні вибачення з боку Федерації до 12 травня 2021 року зі спростуванням даної неправдивої інформації на сайті ФХУ і на інших ресурсах, де вона була розміщена. В іншому випадку ми будемо змушені звернутися до суду з позовною заявою до ФХУ про захист честі, гідності та ділової репутації нашого клубу".

Нагадаємо, збірна України зіграє в Словенії в антикоронавірусному турнірі.

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