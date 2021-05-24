Голкіпер збірної Канади пропустив смішний гол на чемпіонаті світу

У другому турі ЧС-2021 канадський воротар Дарсі Кемпер невдало зіграв за воротами, за що у ту ж мить був покараний американським форвардом

Дарсі Кемпер невдало зіграв у матчі проти США / Фото: Instagram

Воротар збірної Канади Дарсі Кемпер став антигероєм матчу чемпіонату світу з хокею. У поєдинку проти збірної США Кемпер пропустив безглузду шайбу.

Читайте також: ЧС-2021 з хокею: розклад і результати всіх матчів

Голкіпер викотився за ворота, але його обікрав суперник і покарав за помилку. Збірна Канади поступилася – 1:5. Це вже друга поразка канадців на чемпіонаті світу.

Раніше вони в першому матчі турніру вперше в історії програли Латвії. Після такого успіху латвійські вболівальники несли квіти до посольства Канади в Ризі.

До речі, за канадців дуже багато вболівають в Україні. А ви вже проголосували за команди, які підтримуєте на чемпіонаті світу?