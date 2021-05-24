Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Голкіпер збірної Канади пропустив смішний гол на чемпіонаті світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 травня, 09:03
Копіювати лінк
У другому турі ЧС-2021 канадський воротар Дарсі Кемпер невдало зіграв за воротами, за що у ту ж мить був покараний американським форвардом
Дарсі Кемпер невдало зіграв у матчі проти США
Дарсі Кемпер невдало зіграв у матчі проти США / Фото: Instagram

Воротар збірної Канади Дарсі Кемпер став антигероєм матчу чемпіонату світу з хокею. У поєдинку проти збірної США Кемпер пропустив безглузду шайбу.

Читайте також: ЧС-2021 з хокею: розклад і результати всіх матчів

Голкіпер викотився за ворота, але його обікрав суперник і покарав за помилку. Збірна Канади поступилася – 1:5. Це вже друга поразка канадців на чемпіонаті світу.

Раніше вони в першому матчі турніру вперше в історії програли Латвії. Після такого успіху латвійські вболівальники несли квіти до посольства Канади в Ризі.

До речі, за канадців дуже багато вболівають в Україні. А ви вже проголосували за команди, які підтримуєте на чемпіонаті світу?

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти