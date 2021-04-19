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Бійка з роздяганням: гравці донецького і київського клубів помахалися під час матчу

19 квітня, 23:31

Олена Павлова Олена Павлова

Роман Кобелєв і Умед Гильманов влаштували бійку в другому поєдинку фіналу УХЛ Донбас – Сокіл в Дружківці. Дивіться, чим закінчилося зіткнення

Вчора, 18 квітня, в Дружківці відбувся другий матч фінальної серії української хокейної Ліги, в якій господар майданчика Донбас обіграв київський Сокіл із рахунком 5:1. Після цієї перемоги віце-чемпіон УХЛ повів в серії 2:0. Але крім забитих шайб глядачі побачили на льоду справжню бійку.

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Бійка Романа Кобелєва та Умеда Гильманова в матчі Донбас – Сокіл

Бійка Романа Кобелєва та Умеда Гильманова в матчі Донбас – Сокіл / Фото: УХЛ

На екваторі третього періоду зчепилися Роман Кобелєв і Умед Гильманов. Хокеїсти досить довго з'ясували взаємини, продемонструвавши яскравий рукопашний бій. Кобелєв навіть стягнув із суперника светр. Після того, як Умед опинився на льоду, судді розтягнули хокеїстів.

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Відзначимо, що Донбас чотири свої шайби в цьому матчі закинув в більшості. Дубль у складі донеччан на рахунку Ляльки. Сокіл зумів закинути шайбу престижу лише в останньому періоді стараннями Андрейківа, коли доля зустрічі вже була вирішена.

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Наступні дві зустрічі фінальної сери УХЛ пройдуть у Києві. Сокіл прийме Донбас 21 і 23 квітня. Початок обох матчів о 18:00. Нагадаємо, що фінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.

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