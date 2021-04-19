Бійка з роздяганням: гравці донецького і київського клубів помахалися під час матчу

Роман Кобелєв і Умед Гильманов влаштували бійку в другому поєдинку фіналу УХЛ Донбас – Сокіл в Дружківці. Дивіться, чим закінчилося зіткнення

Вчора, 18 квітня, в Дружківці відбувся другий матч фінальної серії української хокейної Ліги, в якій господар майданчика Донбас обіграв київський Сокіл із рахунком 5:1. Після цієї перемоги віце-чемпіон УХЛ повів в серії 2:0. Але крім забитих шайб глядачі побачили на льоду справжню бійку.

Реклама

Бійка Романа Кобелєва та Умеда Гильманова в матчі Донбас – Сокіл / Фото: УХЛ

На екваторі третього періоду зчепилися Роман Кобелєв і Умед Гильманов. Хокеїсти досить довго з'ясували взаємини, продемонструвавши яскравий рукопашний бій. Кобелєв навіть стягнув із суперника светр. Після того, як Умед опинився на льоду, судді розтягнули хокеїстів.

Реклама

Відзначимо, що Донбас чотири свої шайби в цьому матчі закинув в більшості. Дубль у складі донеччан на рахунку Ляльки. Сокіл зумів закинути шайбу престижу лише в останньому періоді стараннями Андрейківа, коли доля зустрічі вже була вирішена.

Читайте також: Соколу є, що доводити, а Донбас – найбільш мотивований: в УХЛ підвели підсумки сезону

Наступні дві зустрічі фінальної сери УХЛ пройдуть у Києві. Сокіл прийме Донбас 21 і 23 квітня. Початок обох матчів о 18:00. Нагадаємо, що фінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов оцінив сезон-2020/2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама