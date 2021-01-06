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Бійка гігантів на льоду: в чемпіонаті України побилися два хокеїста

6 січня, 11:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зчепилися гравці "Кременчука" та "Сокола"

Вчора, 5 січня, в Кременчуці відбувся центральний поєдинок 23-го туру чемпіонату України з хокею. "Кременчук" приймав на своєму майданчику київський "Сокіл". Поєдинок завершився перемогою "городян" в серії післяматчевих буллітів – 3:2.

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В кінці другого періоду, при рахунку – 2:1, на льоду спалахнула бійка між лідером збірної України і київського "Сокола" Андрієм Міхновим (зріст 200 см, вага 97 кг) і хокеїстом "городян" Олександром Яковлєвим (зріст 194 см, вага 94 см).

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Для "Кременчука" – це була шоста поспіль перемога в УХЛ. Команда займає третє місце в турнірній таблиці – 31 очко після 21 матчу. На другій позиції "Сокіл" – 32 (21), лідирує "Донбас" – 40 (22).

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Раніше ми розповідали, що масовою бійкою і вольовою перемогою завершилося київське дербі . "Сокіл" зустрічався з "Крижаними Вовками" і ближче до кінця матчу нерви у кількох хокеїстів не витримали, гравці почали з'ясовувати стосунки прямо на льоду.

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Сокіл Київ чемпіонат України з хокею ХК Кременчук

Джерело: УХЛ

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